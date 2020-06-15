أحلام تكشف تفاصيل مرض الملك محمد السادس

كشفت النجمة أحلام تفاصيل مرض الملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت أحلام صورة للملك محمد السادس،
يذكر أن النجمة أحلام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان انا ما استغني، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع خالد عز، كما كسر الكليب حاجز الـ 13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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