فن ومشاهير

أحلام تكشف تفاصيل مرض الملك محمد السادس

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كشفت النجمة أحلام تفاصيل مرض الملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ونشرت أحلام صورة للملك محمد السادس،

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وعلقت على الصورة قائلة: أجرى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح بمصحة القصر الملكي بالرباط. فهنيئا لاهل المغرب الحبيب بنجاح هذه العملية وأسأل الله تعالى أن يعجل له بالشفاء، ويلبسه ثوب الصحة والعافية، آمين.

 

يذكر أن النجمة أحلام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان انا ما استغني، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع خالد عز، كما كسر الكليب حاجز الـ 13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

 

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