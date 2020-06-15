هيفا وهبي تخرج عن صمتها: “بيني وبينك القضاء”

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نشرت الفنانة هيفا وهبي تغريدة مليئة بمشاعر الاستياء والغضب، قالت فيها: “‏تعب ومرور سنوات وأنا أتنقّل في الطائرات بين السماء والأرض، تفكير وسهر وتصوير ليلاً ونهاراً، وليالٍ بلا نوم، وعلى قلبي كالعسل لأن هذا عملي، حتى تأتي أنت في النهاية وتسرق كل هذا عالجاهز من مجهود امرأة؟”.

وتابعت: “خائف من كلام الناس والصحافة ولست خائفاً من ربّك؟ مش أنا الغلطانة اني أمنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!”.

كما كتبت وهبي في خاصية “الستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”: “وقال الله وقال الرسول، وانت أكبر نصّاب بمصر، بيني وبينك القضاء”.

تغريدة وهبي حازت تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين، إذ عبّر كثر عن دعمهم وتضامنهم معها.لا سيّما أنه بات معلوماً أن من تقصده وهبي في تغريدتها هو مدير أعمالها السابق، على الرغم من أنها لم تذكر اسمه في التغريدة.