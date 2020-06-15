آخر تطورات قضية هيفا وهبي ومدير أعمالها السابق

لا زالت المعركة القضائية بين النجمة هيفا وهبي ومدير اعمالها السابق محمد وزيري تشهد تطورات يوماً بعد يوم خاصة فيما يتعلق بالدعوى الذي أقامها “وزيري” ضدها في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه منها، حيث حدد في الثاني من حزيران/يونيو الجاري موعداً لانعقاد أولى الجلسات داخل قاعة الأسرة بمحكمة عابدين، إلا ان وزيري طلب تأجيل الدعوة الى 16 حزيران الجاري وهذا ما حصل بالفعل كي يستطيع تقديم مستندات تثبت زواجه منها.

وأكد مستشار هيفا وهبي القانوني السيد ياسر قنطوش، أن البلاغ الذي قدمته هيفاء ضد وزيري عن طريق محاميها يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، وأن وزيري مُتهم بجنايتين وقد تصل عقوبة كل جناية منهما إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

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وفي وقت سابق، أكدت هيفا أنها ستتجه الى القضاء لمقاضاة كل من قام بالتشهير بها وقالت: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا”.

نذكر ان هيفا وهبي كانت قد حررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

واتهم محامي هيفا، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.