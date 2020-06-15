مني زكي تعود لبلاتوه العنكبوت الأسبوع الجاري بديكور مدينة الإنتاج

بعد فترة من التوقت تعود الفنانة منى زكي لديكور فيلمها الجديد "العنكبوت" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهو عبارة عن حارة بحى مصر القديمة، وتجسد منى زكي شخصية فتاة تعيش في أسرة متوسطة، ولكنها تتعرض للعديد من الأشياء التي تقلب حياتها رأسا علي عقب.

وترتبط منى زكي خلال أحداث العمل بعلاقة بحب بالفنان أحمد السقا، ويعتبر هذا العمل عودة للثنائي بعد أن قدما سلسلة من الأعمال الفنية منها "مافيا"، و"تيمور وشفيقه"، وغيرها من الأعمال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى إطار من الإثارة والتشويق، ويؤدي السقا خلال أحداث العمل مشاهد الأكشن الخطرة بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وبسبب اسم "العنكبوت" يجعل السقا طوال أحداث الفيلم مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فيعد السقا مشهورا طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.



فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

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وأجلت منى زكي مسلسلها الجديد الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال المارثون الرمضاني لعام 2020، بسبب فيروس كورونا، والأحداث التي مرت بها البلد خلال الفترة الماضية، وإصابة عدد كبير من الجمهور بالفيروس، وحافظت الشركة المنتجة للعمل على جميع العاملين وقامت بتأجيله.

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