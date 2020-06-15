شريف منير يعلق على واقعة التنمر "هاخد حقي"

نشر الفنان شريف منير لجمهوره فيديو بصحبة ابنتيه فريدة وكاميليا، بعد تعرضهما للتنمر عقب نشر صورة لهما عبر حسابه على «إنستجرام».

وقال شريف منير: «مساء الخير.. دول المذنبين.. دول المتهمين.. اللى عملوا المصيبة وبوظوا البشرية وأذوا الناس والدين، لأن الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكة بيكلموني بالدين، هما دول البنتين الكبار أوي اللي أذوا الدنيا كلها».

وأضاف: «بشكر كل الناس اللي وقفت جمبي، ودعمتني ودعمت فريدة وكاميليا، وبشكركم جدًا على إحساسكم وشعوركم، واللي طالبه منكم يكون في من النهاردة وقفة قوية، يجوز أننا نكون نقطة تحول لحاجات هتحصل الفترة الجاية، لو سمحتوا لازم نكون كلنا إيد واحدة، وأي تنمر أو أذي نفسي يحصلك متسكتش وتقدم ببلاغ، الاهتمام من النائب العام غير طبيعي، ولازم نحط حدود للناس اللي بتحدد لنا حياتنا، ولازم يكون في أخلاق ولا للسفالة ولا لعدم الأخلاق ولا للقذارة، ودول بناتي اللي اتهانوا لمجرد إني كنت فرحان بيهم وأخدت على دماغي جامد، والرد هيكون جامد أوي وبيننا الأيام». شاهد

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