أسما شريف منير تدعم والدها بعد واقعة التنمر

علقت الإعلامية أسما شريف منير على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، بسبب الصورة التي نشرها والدها الفنان شريف منير لابنتيه "فريدة وكاميليا"، وتعرض لانتقادات واسعة بسببها.

نشرت أسما عبر حسابها على انستغرام، فيديو يلخص الأزمة من بدايتها، وعلقت كاتبة: "ضهرنا وسندنا.. أبويا ده راجل جدع، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، يا رب ديما ضهرنا وسندنا وحمايتنا، ربنا يحفظ إخوتنا وبنتنا.. معا ضد التنمر".

ووجهت أسما حديثها لوالدها بأنها فخورة به للغاية، مطالبة شقيقتيها بأن يكن كذلك.

كان الفنان شريف منير قد قرر أن يعرف الجمهور على ابنتيه كاميليا وفريدة، لقلة ظهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر ‏صورة لهما عبر حسابه الشخصي على انستغرام.

أثارت الصورة اهتمام البعض بينما أساء بعض المتابعين التعبير وعلقوا بجمل جارحة، دفعت شريف منير لحذف صورة ابنتيه بعد ‏تعرضهما للتنمر.‏

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أعاد شريف منير نشر الصورة مرة أخرى بعد حذفها، وكتب معلقا عليها: " أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت ‏تعليقات من ناس سافلة و مريضة .. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. ‏فمسحتها".‏

أضاف: "لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشُرش إيه، وأي حد هيكون على ‏أي صفحة تخُصّني .. لو تعدّى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. إللي بيوصل للسجن أحيانًا".‏

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