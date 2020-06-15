شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها صورة من طفولتها الأولى نشرتها عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيها في منزل العائلة برفقة أشقائها الذين أشارت إلى اسم كل منهم. وتناقل الصورة بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق. ولم يتمكن المتابعون من ملاحظة ملامح وجهها بسبب صغر حجم الصورة واعدم وضوحها التام، إلا أنهم رأوا أنها كانت صغيرة القامة وتتمتع بجسم رقيق بحسب تعبير بعضهم.

ويشار إلى أن أسيل عبرت مؤخراً عن شعورها بالملل بسبب ظروف الحجر التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد. ولهذا استعادت صوراً التقطت لها أثناء رحلات قامت بها إلى عدد من البلدان. وظهرت في إحداها وهي تجلس على شرفة أحد الفنادق وعبرت من خلال التعليق عليها عن اشتياقها للسفر محققة أكثر من 115 ألف إعجاب.

كما بدت في صورة ثانية وهي تقرأ إحدى المجلات في غرفة فندق آخر والتقطت لها الثالثة أثناء تناولها إحدى الوجبات.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

سوزان نجم الدين تستعرض جمالها عبر "إنستغرام"