تعرف على موعد عرض آخر حلقات من The Cable Girls

أعلن الحساب الموثق للمسلسل الأسباني The Cable Girls عبر تطبيق Instagram عن موعد عرض آخر حلقات منه.

وذكر الحساب أنه من المقرر أن تُعرض الحلقات المتبقية من الجزء الخامس والأخير عبر شبكة Netflix في الثالث من يوليو.

كما نشر الحساب صورا من الحلقات المتبقية.

بدأ الجزأ الأخير الذي عُرض نصفه في فبراير الماضي، بعودة "ليديا" إلى مدريد بعد مرور 7 سنوات على هربها مع ابنتها و"فرانسيسكو" و"صوفيا" ابنة صديقتها المتوفية "آنجيلا"، ولكن الأخيرة تقرر الهرب والعودة للديار للمشاركة مع الجيش الجمهوري في الحرب الأهلية.

وتجتمع الصديقات من جديد للبحث عن "صوفيا"، ليكتشفن أن مصيرها بين يدين "كارلوس" الذي يرغب في الانتقام من "ليديا" بعد هروبها بابنته مع حبها الأول "فرانسيسكو".

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المسلسل من بطولة بلانكا سواريز وناديا دي سانتنياجو وآنا فيرنانديز وماجي سيفانتوس.

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