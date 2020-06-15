جميلة عوض تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة عبر برنامج سكايب، فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامية هبة جلال، على القناة الأولى.

وكشفت جميلة عوض خلال مداخلتها عن مواصفات فتى أحلامها التي تقبل الأرتباط به.

وقالت جميلة أنها تتمنى رجلا مضمونا أن يكون بما تحمله تلك الكلمة من صفات إيجابية كثيرة، أما شكلا فلا بد أن يكون طويلا.

يذكر أن أخر عمال جميلة عوض هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

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