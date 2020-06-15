10 أغاني جديدة في سوق الموسيقى قريبًا

ينتظر سوق الغناء إنتاج ١٠ كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين امنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة .



وتعاقدت إحدى شركات الإنتاج مع كل من "كارول سماحة، هاني شاكر، ابو ، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور "، لانتاج كليبات مختلفة الوانها الفنية خلال العام.



ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغاني مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الاغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وايمانا منها بالدور الفعال بلقوى الناعمة في تجاوز الازمات .

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