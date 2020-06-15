بوسي شلبي تحيي ذكرى رحيل شقيقتها

أحيت الإعلامية بوسى شلبي، الذكرى العشرين لرحيل شقيقتها الإعلامية أحلام شلبي، ونشرت بوسي، صورة جمعتها بشقيقتها، وعلقت كاتبة: "مر عشرون عام على رحيلك لن أنساكي يوم كنت الأم والأخت والقدوة ادعوا لك بالرحمة واطلب من كل محبي أتي احلام شلبي يدعو لها في ذكري وفاتها اليوم الفاتحه.. أحلام شلبي".

كانت الإعلامية بوسي شلبي قد حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم، ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على انستغرام، صور من داخل النقابة وعلقت عليها كاتبة:"نحترم قانون النقابه لحمايتنا".

قد يهمك أيضا:

إيمى طلعت زكريا تنشر صورة وحكمة على "انستغرام"

رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين