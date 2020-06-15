أغنية "أنا مرايتي" جديد محمد خضير لمتحدي الإعاقة

بدأ الفنان الشاب محمد خضير، التحضير لأغنية أنا مرايتي، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وأهدى خضير الأغنية لمتحدي الإعاقة.

وعبر خضير، عن عميق تقديره وحبه لمتحدي الإعاقة لما يعانون منه، مؤكدًا أنهم يستطيعون أن يقهروا الصعاب وينطلقوا نحو المستقبل، وأن لدى كل إنسان قدرات خاصة ومميزات تمكنه من التفوق مهما كانت الصعوبات والتحديات.

ومن المقرر أن يسجل خضير الأغنية خلال الأسبوع الجاري، وأن يتم عرضها فور الانتهاء منها.

وأضاف المطرب الشاب، أنه يتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور ورضاه، لافتا إلى انه يعد بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان محمد خضير، قدم عدة أغاني خلال الفترة الماضية أبرزها جابوا سيرتك، والرقيقة البريئة الطيبة.

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