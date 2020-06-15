مي كساب تطرح "ودي عجبك فيها أيه"

تطلق الفنانة مي كساب في الثامنة من مساء اليوم، كليب أغنيتها الجدية باسم "ودي ععجبك فيها إيه"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أن انتهت منها خلال الفترة الماضية.

وتقدم مي كساب الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ومن ألحان أشرف سالم، ومن توزيع أوكا، ومزيكا محمد علام ميكس، والماستر لجورج يعقوب.

وعلى صعيد آخر، تنتظر مي كساب سيناريو الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "اللعبة" من أجل تصويره خلال شهر أكتوبر القادم بعد نجاح الجزء الأول على إحدى المنصات الإلكترونية بداية العام الجاري وعلى إحدى الشبكات العربية خلال شهر رمضان الماضي مع كلا من شيكو وهشام ماجد.

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