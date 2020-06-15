المخرج أكرم فريد يعتذر عن فيلم “صابر وراضي”

يجمع فيلم “صابر وراضي” الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب، وكان من المقرر أن يبدءا تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على طاقم العمل، والفنانين المشاركين.

وأكد المخرج أكرم، أنه اعتذر عن استكمال فيلم “صابر وراضي” لأحمد آدم،لأسباب شخصية رافضا الكشف عنها.

وكان هناك عمل مسرحي يجمع سمية وأحمد آدم يحمل اسم “يا تصيب يا تخيب”، وانتهى الشاعر أحمد حسن راؤؤل من كتابة أغاني المسرحية، وهي من توزيع هيثم الخميسي وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ويغنيها أبطال المسرحية، واستعدوا لعرضها في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

وظهرا الثنائي أيضًا منذ 19عامًا، في فيلم “الرجل الأبيض المتوسط”، الذي ضم العديد من الفنانين بجانبهم منهم ماجد الكدواني، محمود البزاوي، عزت أبو عوف، شمس، نشوى مصطفى، ميمي جمال، حسين الشربيني، محمد عيد، نادية الراوي، محمد شومان، طلعت زكريا، فوزية عبد العليم، سعيد طرابيك، وهو من تأليف أحمد البيه،وإخراج شريف مندور.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد آدم يكشف تفاصيل فيلمه مع سمية الخشاب

أحمد آدم يتحدى هاني شاكر ويغني "بنت الجيران" أمامه