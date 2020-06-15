هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الإعلامية هالة سرحان بعيد ميلاد ابنها محمد عماد أديب.

نشرت هالة صورة جمعتها بنجلها من حفله تخرجه عبر حسابها على Twitter، وعلقت كاتبة: "‏النهاردة عيد ميلاد محمد أديب ابني ونور عيني تذكرت يوم حصوله علي الماجستير من جامعة UCLA بلوس أنجلوس كاليفورنيا.. كان أجمل أيام حياتي وحصل علي ٣ جوائز الحمد لله".

تابعت: "ساعة ما دخلوا القاعة طابور جميل مع موسيقي رهيبة لحظة لا تنسى، وكنت بصور فيديو قم التليفون رن وقطع التصوير".

يُذكر أن الإعلامية هالة سرحان والإعلامي عماد أديب، انفصلا منذ عدة سنوات، ولم يلتقيا كثيرًا بعد انفصالهما سوى في عدد محدود من المناسبات، منها تخرّج ابنهما الوحيد "محمد" الذي يعيش في الولايات المتحدة الامريكية.

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