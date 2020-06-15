بوسي شلبي تنشر صورة نادرة من حوارها مع محمود عبد العزيز

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها بصورة نادرة لحوار قديم مع زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

نشرت شلبي الصورة عبر حسابها الخاص على انستغرام، وكتبت معلقة عليها: "أجمل حوار في حياتي شكرا جمال أرشيف على الصورة".

يذكر أن محمود عبد العزيز، ولد يوم 4 يونيو عام 1946، في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة، ‏ومن ‏ثم بدأ مشواره الفني من خلال دوره في فيلم "الحفيد"، وانتهى مشواره بوفاته عام 2016، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا‎.‎

كانت الإعلامية بوسي شلبي قد حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل ‏الأزمة الخاصة بهم، ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على‎ انستغرام، ‎صور من داخل النقابة وعلقت عليها كاتبة:"نحترم قانون ‏النقابه لحمايتنا‎".‎

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