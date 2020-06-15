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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيرة جمهورها، برسالة كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وكتبت "هيفاء": "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض، تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وع قلبي متل العسل لأن هيدا شغلي".
وتابعت: "تا تجي إنت بالآخر تسرق كل هيدا ع الجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك إنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة".
وكانت هيفاء وهبي قد انفصلت عن مدير أعمالها محمد وزيري، وتقدمت ببلاغ ضده تتهمه بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حسابها الخاص، بموجب توكيل حصل عليه منها.
ورد وزيري على بلاغ هيفاء برفع دعوى لإثبات زواجه منها، في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مش عيب تسرق مجهود إمرأة.. هيفاء توجه رسالة فهل تقصد وزيري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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