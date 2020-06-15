غازلته بعض الفنانات وفنان نفى صلة قرابته به وهؤلاء يتابعهم.. حكايات محمد صلاح مع أهل الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يحتفل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ 28، ويُعد واحدًا من أهم وأغلى اللاعبين في العالم، ولم يقتصر صيته على الوسط الكروي فقط، بل انتقل كذلك للوسط الفني.

ونستعرض في السطور التالية حكايات محمد صلاح مع الوسط الفني تزامنًا مع هذه المناسبة:

أعمال فنية يتابعها

من وقت لآخر يحرص محمد صلاح على الكشف عن الأعمال الفنية التي لفتت انتباهه ويتابعها بشغف كواحد من جمهورها، ومن ضمن هذه الأعمال مسلسلات: "فكرة بمليون جنيه، بـ100 وش، عمر ودياب"، وفيلم كده رضا".

نجوم شاركهم في إعلان

شارك محمد صلاح في إعلان لإحدى شركات المحمول في رمضان المنقضي، مع عدد من النجوم منهم، منى زكي، أمير عيد، شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمي، إسعاد يونس، محمد هنيدي، أمينة خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، شيرين عبد الوهاب.

نجوم يتابعهم على "تويتر"

يتابع صلاح عدد من نجوم الفن عبر حسابه بـ"تويتر" منهم، نادين نسيب نجيم، نوال الزغبي، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، هند صبري، حسن الشافعي، محمود البزاوي، أنغام، منى زكي، آسر ياسين، منة شلبي، شيرين عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حمزة نمرة، خالد النبوي، محمد هنيدي، أحمد السقا، رامز جلال، يوسف الشريف، المطرب أحمد فهمي، والمطرب أحمد جمال.

علاقته بعلي ربيع

رد علي ربيع على سؤال متعلق بصلة القرابة التي تجمع بينه وبين محمد صلاح، خاصة بعدما تردد أنه ابن خالته، ونفى "ربيع"، تلك الأخبار قائلًا: "أنا أتمنى إني أبقى ابن خالته، أسرة محمد صلاح كلها ناس محترمة وطيبيين وأخوه حبيبي وأتمنى إنهم يبقوا أهلي ياريت أبقى ابن خاله".

فنانات غازلن محمد صلاح عبر السوشيال ميديا

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الكثير من الفنانات، يحرصن على توجيه رسائل لمحمد صلاح مع كل مباراة يشارك بها، أو أي هدف يحزره، أبرزهن رشا مهدي التي قالت له: "متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر".

كما كتبت له مي كساب: "محمد صلاح ابن محافظة الغربية هداف الدوري الإنجليزي 2018 سجل يا تاريخ".

واعلنت اللبنانية إليسا، دعمها للمنتخب المصري في نهائيات الأمم الإفريقية قائلة: "شجع مصر وكلنا بنشجعها لعيون محمد صلاح وكل الجدعان، قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلوا بالأبطال".