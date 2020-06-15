مصطفى درويش يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان مصطفى درويش عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب درويش منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه: "الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت، الحمدلله والله وبالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله هتعدي".

كان مصطفى درويش، قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك خلال الأيام الماضية: "أنا تعبان، عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجة، اللي خالطني يخلي باله لحد ما أعمل مسحة وربنا يستر".

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