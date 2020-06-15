بعد إجرائه عملية جراحية في القلب.. سميرة سعيد توجه رسالة لـ ملك المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة سميرة سعيد، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب.

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت "سميرة"، صورة لـ"السادس"، وعلقت عليها: "دائمًا يجتاحنا الخوف حينما نسمع بمرض صاحب الجلالة، لكن سرعان ما نرتاح حينما نسمع إنه بخير، دمت دائمًا بصحة وبخير، وحفظك الله لبلدنا الحبيب المغرب.

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وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عملية جراحية ناجحة في القلب بمستشفى القصر الملكي بالرباط، بعد عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب (معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية).

وكان الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد ما كشفت فحوصاته الطبية وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب.