قبل ياسر جلال.. 12 فنان قدموا خالد بن الوليد في السينما والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

منذ الإعلان عن تقديم شخصية القائد العسكري خالد بن الوليد، المُلقب بـ"سيف الله المسلول"، ويحظى العمل باهتمام إعلامي كبير، إلى جانب الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات التي تطالب بأن يكون عمل تاريخي ضخم الإنتاج، يعيد مصر لسابق عهدها في إنتاج مثل هذه الأعمال.

العمل مأخوذ عن نص للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وكان من المقرر تقديمه رمضان المنقضي على أن يلعب دور البطولة الفنان عمرو يوسف، ومع تأجيله واعتذار الأول –حسب المُعلن- تم إسناد الدور للفنان ياسر جلال.

خالد بن الوليد

شهد عام 1958 خلافًا بين الفنان حسين صدقي والفنان فريد شوقي، إذ فكر كل منهما في تقديم شخصية خالد بن الوليد في عمل سينمائي، وفاز في النهاية الأول، لعب دور البطولة في فيلم حمل نفس اسم الشخصية، وشاركه البطولة مديحة يسري ومريم فخر الدين، وشارك في كتابته صدقي وأخرجه.

يتناول الفيلم قصة حياة خالد قبل دخوله للإسلام ومحاربته للدعوة، ثم دخوله في الإسلام، وقتال المرتدين والفرس والروم وهزيمتهم في اليرموك ودمشق وحمص، وبعدها عزله عن قيادة الجيش حتى وفاته.

الشيماء

الفيلم يتناول قصة الشيماء أخت النبي في الرضاعة، عُرض عام 1972، لم يكن للشخصية مساحة كبيرة، ولعبها الفنان عبدالله غيث.

"الشيماء" عن رواية لعلي أحمد باكثير، وسيناريو وحوار عبدالسلام موسى وصبري موسى، إخراج حسام الدين مصطفى، بطولة سميرة أحمد وأحمد مظهر.

الرسالة

قُدم الفيلم بنسختين عربية وإنجليزية، أخرجه مصطفى العقاد، ولعب الدور بالعربية الفنان محمود سعيد، وفي الأجنبية مايكل فوريست.

الفيلم قُدم عام 1977، ويتناول فترة ما قبل هجرة الرسول من مكة وحياته في المدينة، بطولة عبدالله غيث، حمدي غيث، ومنى واصف.

الفتوحات الإسلامية

مسلسل قُدم عام 1981، إنتاج مصري سعودي، سيناريو وحوار جابر الشال وممدوح مراد، إخراج ممدوح مراد، ولعب الدور الفنان عادل المهيلمي.

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ويتحدث العمل عن نشر الإسلام والدعوة في الأماكن المختلفة.

الكعبة المشرفة

في نفس العام، أُنتج مسلسل "الكعبة المشرفة"، ولعب دور خالد فيه الفنان مجدي وهبة. تأليف أمينة الصاوي إخراج أحمد طنطاوي.

يحكي العمل قصة الكعبة، ويصور حقد إبليس وعدائه لبيت الله الحرام، ومحاولة صد الناس عنه.

عمرو بن العاص

قُدم المسلسل عام 1983، وعاد فيه من جديد الفنان عادل المهيلمي ليقدم الدور مرة ثانية.

يحكي العمل سيرة عمرو بن العاص، تأليف عاد صادق وإخراج طه شلبي.

أعمال أخرى

- قدم الدور الفنان عبدالرحمن الخريجي في مسلسل "تحت ظلال السيوف" عام 1991، تأليف عبدالسلام أمين وإخراج سعيد الرشيدي.

- في مسلسل رجل الأقدر، المعروض عام 2002 للفنان الراحل نور الشريف، لعب الدور الفنان ياسر علي ماهر. تأليف سامي غنيم وإخراج وفيق وجدي.

- في 2006 عُرض الجزء الأول من مسلسل خالد بن الوليد، عن قصة حياته بطولة باسم ياخور، وبعدها بعام عُرض الجزء الثاني، لكن جسد الشخصية الفنان سامر المصري.

- وفي مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي، قدم الفنان رفيق علي أحمد شخصية خالد بن الوليد، عام 2010.

- في مسلسل "رايات الحق" بطولة أيمن زيدان، قدم دور خالد بن الوليد الفنان الأردني ياسر المصري، عام 2010.

- في 2012، ظهرت شخصية خالد بن الوليد في مسلسل "عمر" ولعب الدور الفنان مهيار خضور.