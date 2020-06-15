خاص| أخت أحمد زكي: حياة أخي مُسجلة بصوت والدتي.. و"رامي مالوش حق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

قالت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير الراحل أحمد زكي، إنه حتى الآن لم تتلقَّ أسرتهم أيَّ اتصال من قِبل الفنان محمد رمضان، أو مخرج ومؤلف المسلسل الذي تردد تقديمه عن حياة أخيها، والذي أعلن رمضان عن تقديمه في رمضان 2021.

وتابعت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مش هندي رأينا في أي حاجة غير لما هما نفسهم يتصلوا بينا، ويكلمونا لأن ممكن يكون ده كلام مش حقيقي، إزاي ياخد قرار إنه هيعمل حاجة زي كده من غير ما يرجعلنا، وياخد موافقتنا".

وأكدت إيمان أن العمل سيتحدث عن سيرة والدتها، وخصوصيات أحمد زكي في الطفولة ومعهم، والتي لا يعرفها غيرهم، واستنكرت خروج تصريحات من رامي الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وحديثه عن أنه الوريث الوحيد لأحمد زكي، وأنه يرحب بالفكرة، منتظرًا أن يتصل به رمضان "رامي مالوش حق يقول إنه الوريث الوحيد ويتكلم عن أحمد زكي".

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وكشفت عن امتلاكها إسطوانة فيها تسجيل بالصوت والصورة لوالدتها الراحلة، تتحدث خلالها عقب وفاة نجلها عن كل ما يخص حياته، موضحة "قصة حياة أحمد زكي تخصنا إحنا، إحنا عيلته مفيش حد تاني، أنا معايا سي دي قصة حياة أحمد زكي كلها ماما قالتها بالصوت والصورة بعد وفاته، عشان أي حد هيقول كلمة زيادة أو كلام غريب مش فاهمينه هنقاضيه".

إيمان شددت على عزم الأسرة مقاضاة أي شخص سيكتب سيناريو أو يقدم فيلما أو مسلسلا، يرصد فيه أحداث ومعلومات غير حقيقية عن أخيها "أي حد هيقول غير الواقع اللي احنا عارفينه هنقاضيهم، ولازم أي عمل يتقدم يكون يليق باسم أحمد زكي، وبعد ما نقرا السيناريو، وبعدها نشوف هنوافق ولا لأ".

كان الفنان محمد رمضان أعلن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن نيته تقديم سيرة أحمد زكي، في رمضان 2021، من خلال عمل يحمل اسم أحد أشهر أفلام الفنان الراحل "الإمبراطور".