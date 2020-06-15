مخرج "الاختيار" يعلق عن نجاح مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق المخرج بيتر ميمي، على النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعرض الاَن، وذلك بعد 24 عامًا على إنتاجه.

وكتب "ميمي" الذي خاض السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل الاختيار، عبر حسابه على "فيسبوك": "مجرد رأي.. أهم عنصر فى الدراما التلفزيونية هو القصة والسيناريو والحوار وبعديه مخرج يعرف يحكيه وأبطال يعرفوا يمثلوا الشخوص الموجودة فى السكربت".

تابع: "علشان كده بنتفرج على (لن اعيش فى جلباب أبى) سنة ٢٠٢٠ يعنى بعد ٢٥ سنة من إنتاجه بالرغم من ضعف تقنيات التصوير والديكورات وغيره.. المؤلف أولا فى الدراما التلفزيونية".

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يذكر أن المسلسل عرض لأول مرة عام 1996.

وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق. وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم