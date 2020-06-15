بالفيديو| شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة شيماء سيف، منذ قليل، عن تعرضها هي وزوجها لحادث سير، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت شيماء فيديو لسيارتها بعد الحادث لتكشف عن تهشم أجزاء من السيارة، وعلقت شيماء على الفيديو: "يلّا معداش ساعة ولبسنا حادثة.. الحمد لله. ربنا يسترها علينا. فعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع ما نشرته شيماء، فكتبت لها المطربة مروة ناجي: "يا حبيبتي حمد الله على سلامتكم. الحمد لله. قدر الله وما شاء فعل. المهم إنكم بخير".

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وكتبت نسرين أمين: "يا ساتر يا رب، ألف حمد الله على السلامة".

وكتبت لها المذيعة دعاء صلاح: "ألف سلامة".

يذكر أن شيماء نشرت صباح اليوم، فيديو لها عند قيامها بتنفيذ "مقلب" في زوجها، وكتبت "الخضة 400".