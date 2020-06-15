صور .. روجينا برفقة أشرف زكي في فترة النقاهة

نشرت الفنانة روجينا بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت من خلالها برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك أثناء قضاء فترة النقاهة بعض خضوعه لعملية جراحية لتركيب دعامات بالقلب. ووجهت روجينا رسالة إلى أشرف زكي قائلة: سلامة قلبك يعمرررررررررررررررى. Advertisements يذكر أن الفنانة روجينا والدكتور أشرف زكي شاركا سابقًا في بطولة مسلسل كلام على ورق، وهو من تأليف أحمد وائل، وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد زاهر، ماجد المصري، حسين الإمام، أحمد صلاح السعدني، عمار شلق، أمل رزق، يوسف حداد، ندى أبو فرحات، مي عمر، تاتيانا، ميا سعيد، كريم قاسم، جلال زكي، عبير صبري، هشام المصري.

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