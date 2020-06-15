بعد كاميليا وفريدة.. لينا أحمد الفيشاوي تتعرض للانتقاد الحاد

نشرت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت لينا من خلالها في جلسة تصوير جديدة. جلسة تصوير جديدة. Advertisements وأثارت الصور الجدل، حيث وجه العديد من متابيعنها بعض الرسائل الانتقادية الحادة، كما تسببت صور لينا في موجة غضب عارمة بين رواد مواقع السوشيال ميديا، وأضطرت لينا إلى حذف الصور من على صفحتها الرسمية. من متابيعنها بعض الرسائل الانتقادية الحادة، كما تسببت صور لينا في موجة غضب عارمة بين رواد مواقع السوشيال ميديا، وأضطرت لينا إلى حذف الصور من على صفحتها الرسمية.

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