بلقيس تهنىء أصالة على "جيتني مكسور"

تعيش الفنانة أصالة حالة من النجاح بعد طرح أغنيتها الجديدة"جيتني مكسور" والتي حققت أكثرمن 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". احتفلت أصالة بمشاهدات الأغنية بالإعلان عنها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"

أغنيةجيتني مكسور تتخطى ال ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب في ٤٨ ساعة فقط". الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"أغنيةجيتني مكسور تتخطى ال ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب في ٤٨ ساعة فقط". حرصت الفنانة بلقيس فتحي على تهنئة أصالة من خلال تعليقها على الفيديو قائلة:"تستاهلي يامتميزة". Advertisements الأغنية من كلمات:ناصر بن خليفة، ألحان:أحمد الهرمي، توزيع:سيروس، وتعتبر هي ثاني الإصدارات الخليجية لأصالة بعد أغنية "شامخ" التي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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