راندا البحيري تنعي سارة حجازي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة راندا البحيري، الناشطة سارة حجازي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت الفنانة راندا البحيري صورة، وعلقت عليها ناعية: الله يرحمها يارب.
يذكر أن الناشطة سارة حجازي توفيت أمس الأحد، وذلك بعد أن أقدمت على الانتحار بعد أن تركترسالة مقتضبة تتحدث فيها عن قسوة تجربتها الحياتية التي لم تتحمل مقاومتها، وأثار وفاتها تساؤلات عديدة حول وفاتها، وكانت سارة ساعدت والدتها في رعاية أشقائها الصغار بعد وفاة والدها، كما عملت كإخصائية في تكنولوجيا المعلومات.
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