شمس البارودي: أتعجب عندما أرى زوجي حسن يوسف وعمر ابني بيمثلوا

كشفت الفنانة شمس البارودي عن حقيقة عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، وجاء ذلك بعد تداول أنباء عن عودتها إلى مجال الفن.

وأعربت شمس أنها لن تعود للتمثيل من جديد، وأن ما يتم تداوله عن عودتها للتمثيل بين حين وآخر ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت بأنها لا يمكن أن تعود للتمثيل في حالة تجسيد سيرتها الذاتية بتجسيد الجزء الحالي من حياتها الأسرية مع أسرتها وأبنائها، مثل المسلسلات التركي التي تتجاوز 300 حلقة، أن هذا

الكلام على سبيل الدعابة، مؤكدة أنها لن تعود للتمثيل مطلقًا.

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وقالت: أنا معرفش أمثل تاني وبتعجب لما بشوف زوجي حسن يوسف وابني عمر بيمثلوا وحتي بستغرب لما بشوف نفسي زمان وأنا بمثل، لأني نسيت التمثيل.

وتابعت: أنا بعتبر التمثيل نوع من إتقان الكذب وهذا ليس ذمًا أو طعنًا في التمثيل، فسيدنا يوسف كذب على إخوته ليعلمهم، عندما قال إن صواع

الملك سرق، فإتقان التقمص والتمثيل نوع من المهارة لا أجيدها الآن، وأكتفي حاليا بأن أعيش في سكينة وهدوء مع عباداتي وأسرتي

وعن تجسيد سيرة حياتها قالت: لا أقبل أن يجسد أحد قصة حياتي، وأوصيت أبنائي أن يقاضوا أي شخص يقدم على هذا العمل، ولكن يمكن أن أوافق على أن يتم تجسيد سيرتي بصوتي فقط وبصور من حياتي وعائلتي في الأفلام الوثائقية.

وأكدت أنها اكتشفت مؤخرًا أن ابنتها ناريمان التي تعمل في لندن حاليًا تهوي التمثيل وتمثل بفرق الهواة بعض المسرحيات الشكسبيرية، مؤكدة أن ابنتها هي الوحيدة القادرة على تجسيد شخصيتها إذا وافقت على ذلك.