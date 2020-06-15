وجهت الفنانة جنات رسالة إلى الملك محمد السادس بن الحسن، ملك المغرب وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت جنات صورة للملك محمد السادس، وعلقت عليها قائلة: الحمدلله على سلامة ملكنا الغالي. Advertisements يذكر أن الفنانة جنات طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان انت الاحساس، هي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أسامة سامي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرضه.. جنات توجه رسالة إلى الملك محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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