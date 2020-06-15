فيديو.. شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

كشفت الفنانة شيماء سيف عن تعرضها لحادث سير هي وزوجها محمد كارتر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت شيماء مقطع فيديو لآثار الحادث على السيارة وعلقت عليه قائلة : " يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار". عليه قائلة : " يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار". ويذكر ان كانت نشرت الفنانة شيماء سيف قبل تلك الحادث، عبر حسابها على موقع انستجرام مقلب فعلته في زوجها محمد كارتر، وتفاعل معها الجمهور بشكل كوميدي.



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