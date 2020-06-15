سميرة سعيد تتمنى الشفاء العاجل إلى الملك محمد السادس

نشرت النجمة سميرة سعيد صورة لملك المغرب محمد السادس بن الحسن، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجهت سميرة سعيدة رسالة إلى الملك محمد السادس، قائلة: دائماً يجتاحنا الخوف حينما نسمع بمرض صاحب الجلالة.. لكن سرعان ما نرتاح حينما نسمع انه بخير.. دمت دائماً بصحة وبخير.. وحفظك الله لبلدنا الحبيب المغرب. الله لبلدنا الحبيب المغرب. Advertisements يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان واقع مجنون، وهو من إخراجنضال هاني، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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