إيناس الدغيدي تكشف كواليس جديدة عن شيخ الحارة ..تفاصيل

أثارت المخرجة إيناس الدغيدى، هذا العام، جدلا كبيرا، بسبب تقديمها لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، حيث قدمت إيناس الدغيدى العديد من الحلقات الساخنة والجريئة، والتى جعلت ضيوفها، على قائمة "الترند" طوال شهر رمضان

وخلف الكواليس، شهد البرنامج العديد من الاسرار التى لم يعلن عنها من قبل لوسائل الإعلام، سواء فى التحضير او اختيار الضيوف او اصعب الحلقات التى اثارت الجدل،

ولأول مرة تعلن ايناس الدغيدى عن تلك التفاصيل:.

وقالت "إيناس" قدمت البرنامج صدفة، والموضوع بدأ بمكالمة تليفون من طارق نور.

وأكدت، أنها لم تتوقع كل هذه "الضجة" التى أحدثها برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذى قدمته خلال شهر رمضان على شاشة القاهرة والناس، وأنها بدأت العمل قبل شهر رمضان بأيام قليلة، قائلة، "باتكلم مع طارق نور بالصدفة وبعد أسبوع كلمنى و سألنى يا إيناس تعملى شيخ الحارة.. انا مافكرتش ورديت عليه وقولته اه.... قالى طيب فى المحطة هيكلموكى ويظبطوا معاكى وأعتقد أنهم كانوا مرشيحين ناس كتير للبرنامج لكن ظروف كورونا منعتهم لأن فى منهم اللى جاى من لبنان أو دبى أو فى مصر وظروفه صعبه"

وكشفت الاعلامية ايناس الدغيدى انها اتصلت بالكينج محمد منير واعتذرت له بعد حلقة حسن شاكوش، بسبب ما جاء فى الحلقة وتفاصيل

مكالمة التليفون بين منير وحسن شاكوش، حيث قالت تواصلت مع منير واعتذرت له وأكدت له أن ماحدث "خطأ غير مقصود" وهو تفهم لأنه من غير المفروض أن تظهر مكالمة تليفونية فى برنامج "

وقالت "إيناس" عن حلقة هشام سليم التى أعلن فيها تحول ابنته إلى ذكر، هشام صديقى، وأنا لى معرفة بوالده ووالدته وهشام اقام فترة طويلة فى الغردقة وانا كنت بروح هناك ووقتها نورا ابنته كنت اعرفها جيدا وكانت صديقة لإبنتى قبل أن تتحول إلى نور، وكنت اعرف تفاصيل القصة و فى البرنامج لم يكونوا على علم، فعرضت الأمر على الاعداد وطلبت ألا يكون على لسان شيخ الحارة، وقولتله خليه سؤال على لسانى ولكن ضميرى وجعنى قبل الحلقة فتحدثت مع هشام منفردين ففوجئت أنه بيقولى انه اتكلم مع نور وسأله هل يتكلم فى الموضوع ده ونور قاله "اللى تشوفه يابابا .

Advertisements

وتابعت إيناس، كل هذه التفاصيل جعلت هشام سليم هادئ فى طرح الموضوع، لأنى كنت بتعامل مع الموضوع كقضية لابد ان نناقشها بهدوء وحكمه وليس كفضيحة،

وهشام سليم محترم وصديق وساند نجله بشكل كبير

وقالت إيضاً "الناس بعد فترة غياب الطويلة كانت جاية تتفرج عليا، بالاضافة للمقارنة بينى وبين بسمة، وماعتقدش أن بسمة واخدة منى موقف، لأنها على قوة قناة تانية"

وأشارت إيناس إلى أن كانت تعتقد أن البرنامج بإسم "بسمة وهبى"، وأنها هى من أعطته لطارق نور، ولكن طارق أكد لى أن البرنامج مملوك للمحطة وليس لبسمة، وأنا ماليس لدي عداوة مع بسمة ولم اقصد ان أتحداها" .

وكشفت "ايناس" ان ادارة القناة كانت تريد أن تطلق على البرنامج اسم "شيخ الحارة والكورونا"، ولكنى اقترحت عليهم اسم "شيخ الحارة والجريئة"، لإرتباط كلمة الجريئة بها، سيكون له تأثير كبير فى الانتشار، وما ظهر على الشاشة شخصيتى الحقيقية "أشاكس وفى نفس الوقت أحافظ على علاقتى بالضيوف".

وصرحت "الدغيدى" ان نجاح برنامج شيخ الحارة كان له صدى واسع، وقت العرض، حيث تلقت عروض بتقديم برامج تليفزيونية اخرى فى قنوات شهيرة ولها جمهور واسع، ولكن هذه العروض لم تأخذ مسار التنفيذ حتى الان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت ان النظام السليم فى اى محطة يكون نجاح لها ولبرامجها، حيث قالت، "ماقدرش أنكر أن المحطة ليها فضل كبير فى نجاحي، بداية من المخرج ميلاد رعد ورئيس التحرير محمد الشواف، وهى محطة بتحترم الشغلانة وفيها حرفية، بالإضافة إلى ان البرنامج فى السنين السابقة كان ناجح وهذا شيء لا يمكن أن ننكره، وهو ما جعل ميلاد ابى رعد يريد أن يخرج البرنامج بنفس الشكل، ولو اتعرض عليا جزء جديد بالتأكيد سأوافق حتى لو قدمت برنامج آخر.