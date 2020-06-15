صور .. 8 حفلات غنائية بمهرجان وي الموسيقي بمشاركة الكينج محمد منير

في تجربة هي الأولى من نوعها جمع مهرجان وي الموسيقي توليفة من نجوم الموسيقى والفرق الغنائية الأشهر في العالم العربي في سلسلة حفلات أونلاين بدون جمهور.

8 حفلات غنائية وأكثر من 12 فنانا وفرقة موسيقية ضمها المهرجان على مدار شهرين بواقع حفل كل أسبوع، قدم للجمهور العربي وجبة سماعية متنوعة المذاقات الموسيقية، بتقديم مطبخه الأونلاين أطباقا شهية من مختلف الأنواع والألوان الموسيقية، بين البوب والروك والشعبي والإلكترونيك والراب في أضخم مهرجان

موسيقي أونلاين في مصر.

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ووضع المهرجان مسك الختام على حفلاته بمفاجأة كبرى كمنت باستضافة الكينج محمد منير في أول حفل رسمي له بعد غياب عدة شهور وأول ظهور له بعد تعافيه من المرض، واعتبر الحفل استثنائيا حيث تم تصويره داخل منزله الخاص وقدم خلاله تبنيه لثلاثة مواهب غنايية مصرية، وهم دينا الوديدي ونوران أبو طالب وأحمد أبا يزيد، في

ختام رحلة المهرجان الطويلة التي بدأت بحفل فرقة وسط البلد واستمرت بحفلات فرقة ايجيبشان بروجكت وفرقة اتش او اتش ونجوم مجال الراب ويجز ومروان موسى بجانب استضافته عايدة الأيوبي بعد طيلة غياب عن الحفلات.



وبعد موسم أول دسم وحافل، يستعد مهرجان we online music festival لإطلاق شرارة البداية للموسم الثاني والذي تأخذ خلاله فرقة مسار إجباري زمام المبادرة بافتتاح الحفلات بسهرة غنائية مساء اليوم الإثنين، ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد إطلالات مميزة من نجوم الموسيقى البديلة العرب، من بينهم مشاركات استثنائية لنجوم الأردن، عزيز مرقة وفرق المربع وآخر زفير وجدل.