عائشة بن أحمد تستمتع بالصيف في حمام سباحة

القاهرة – لايف ستايل
شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام"، بصورة جديدة لها.
وظهرت الفنانة عائشة بن أحمد بملابس البحر في أثناء تواجدها داخل حمام سباحة، بمنزلها، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقاتهم.
وعلقت عائشة بن أحمد على الصورة قائلة "أول سباحة في الصيف".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.
والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس، والتي تتسبب في كثير من المواقف.
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