آيتن أمين تكشف تفاصيل فيلمها "سعاد" المرشح لدورة «كان» الملغاة

كشفت المخرجة آيتن أمين عن تفاصيل فيلمها "سعاد" الذي اختير ضمن الأفلام المرشحة للمشاركة في الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي التي تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا، معبرة عن سعادتها البالغة لاختياره.

وقالت "أمين" في مداخلة عبر سكايب على قناة "فرانس 24"، إن سعادتها أعلى بكثير من خيبة الأمل لعدم التواجد الفعلي بالفعاليات، مضيفة أنه يكفي تواجد اسم "كان" على الفيلم ما يساهم بشكل كبير في تسويقه، ودفع عدد كبير لمشاهدته وهو الطلب الأول لصناع السينما.

وتابعت المخرجة أن الفيلم تدور أحداثه في إحدى مدن الدلتا، حول شقيقتين في سن المراهقة، إحداهما 18 عاما، والأخرى 14، هما "رباب وسعاد" وترتبط إحداهما بالسوشيال ميديا بشكل كبير.

وأكدت أنها حرصت على اختيار الأبطال من الهواة وليس محترفين لأنها حاولت اختيار أبطال قريبين من النص المكتوب ولديهم القدرة على إعطاء المزيد من الارتجال، حتى إن هناك عدة مشاهد لم تكن مكتوبة وكانت مرتجلة لإضفاء مزيد من المصداقية.

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