وحيد حامد لـ"الخليج 365": اعتذرت عن كتابة مسلسل أحمد زكي

أكد السيناريست الكبير وحيد حامد أنه اعتذر عن كتابة مسلسل عن قصة حياة الفتى الأسمر أحمد زكي، بسبب انشغاله بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".



وقال وحيد حامد لـ"الخليج 365": "لا أعرف مصدر الضجة التي حدثت حول مسلسل أحمد زكي، الحكاية باختصار شديد إنني تلقيت اتصال تليفوني من المخرج محمد سامي في نهاية رمضان الماضي و كان برفقته الفنان محمد رمضان".

وأضاف: "كانت المكالمة تحمل ودا شديدا والهدف من منها الاطمئنان على حالتي الصحية، و فجأة أخبرني محمد سامي بأنه يريد عمل قصة أحمد زكي في مسلسل، اعتذرت طبعا لأنني مشغول في الوقت الحالي بكتابة الجزء الثالث من الجماعة، ولكن محمد سامي ضغط على وقال لي إنه سوف ينتظرني ويقدم العمل في 2022".

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وتابع وحيد حامد حديثه لـ"الخليج 365": "الموضوع كله مجرد مجاملة لكن الحقيقة إنني اعتذرت بالفعل، ولم اكتب شيئا عن حياة أحمد زكي إلا بعد الانتهاء من الجزء الثالث لمسلسل الجماعة".

وكان الفنان الفنان المصري محمد رمضان كشف عن تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل تليفزيوني بعنوان "الإمبراطور" من إخراج محمد سامي.

ونشر محمد رمضان صورة له وهو يقلد الراحل أحمد زكي في برنامج تليفزيوني عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وأرفقها بتعليق: "اللقاء ده من ٨ سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي.. ودلوقتي بأعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021".