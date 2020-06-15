هذا سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الشرطة الهندية عن تفاصيل جديدة في وفاة الممثل الشاب، سوشانت سينغ راجبوت، عن عمر 34 عاما فقط، والذي انتحر في شقته أمس الأحد.

واكتشفت شرطة مومباي خلال التحقيق أن الممثل البالغ من العمر 34 عامًا كان يتناول علاجا للاكتئاب، بعد أن عانى منه لمدة 6 أشهر تقريبًا وفقًا لصحيفة "بيزنس ستاندر" الهندية.

وأضافت أنه لم يتم العثور على أي رسالة انتحار في مكان الحادث، ولم يتم العثور على أي شيء مريب.

كان راجبوت يعيش في شقته المستأجرة مع طباخين ومديرة منزل، وبدأ مسيرته الفنية بالمسلسلات التلفزيونية، وكانت أهم أدواره مسلسل العلاقات المقدسة الحائز على جائزة المسلسل الشعبي لقناة زي تي في.

كما كان الممثل الشاب على علاقة مع زميلته الممثلة أنكيتا لوخاندي لمدة ست سنوات، وانفصلا في عام 2016.

وعُرف راجبوت بأدواره في العديد من الأفلام، أمثال Kai Po Che وM.S. Dhoni: The Untold Story وSacred Ties، وفيلميه الأخيرين Drive و Chhichhore.

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وكان أول دور له في شخصية "بريت جونيجا" في المسلسل الدرامي Kis Desh Mein Hai Meraa Dil، ثم انطلق في مهنته وحقق نجاحًا في Kai Po Che و Star Verdict و Shuddh Desi Romance عام 2013، وفي العام التالي ظهر في الدراما الكوميدية PK مع عامر خان، سانجاي دوت وأنوشكا شارما.

ومن أشهر أدواره السينمائية، دوره في فيلم السيرة الذاتية M S Dhoni: The Untold Story. وفي وقت إصدار الفيلم، أخبر راجبوت صحيفة "ذا ناشيونال" أن الوقت الذي قضاه مع دوني استعدادًا للدور علّمه أن يعيش في اللحظة ويثق في معتقداته، وأضاف أن الفيلم عن صعود لاعب الكريكيت جعله يدرك "أنه لا يوجد شيء صعب المنال".

كان من المقرر إطلاق الفيلم الرومانسي Love Story Dil Bechara هذا العام، وكان يقوم حاليًا بتصوير فيلمه Chanda Mama Door Ke، كما أعلن أنه سيشارك في فيلمي Rifleman و Takadu، وهما الآن في مرحلة ما قبل الإنتاج.