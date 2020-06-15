شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة:"محمد رمضان الأنسب لدور الراحل العظيم أحمد زكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته لإعلان محمد رمضان تجسيد شخصية الراحل أحمد زكى في عمل درامى رمضان المقبل، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا:" بالورقة و بالقلم: محمد رمضان هو بالفعل الاختيار الأنسب للقيام بدور الراحل العظيم أحمد ذكي و السلام عليكم".



أمير طعيمة

وأعلن النجم محمد رمضان عن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابه الشخصى بـ "انستجرام" من خلال مسلسل "الأمبراطور أحمد زكى"، والذى سيعرض في رمضان المقبل لعام 2021، دون الكشف عن تفاصيل الأسماء المشاركة في المسلسل سواء المؤلف أو المخرج أو باقى فريق العمل.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد أكد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له. لكنه قال أنه مشغول حاليا بالجماعة الجزي الثالث

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ونشر النجم محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التليفزيونية للنجم الراحل، وعلق قائلا، "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان مسلسل "البرنس" ع من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.