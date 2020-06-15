شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: لحد دلوقتى معنديش كورونا ومازلت فى انتظار نتيجة المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة داليا البحيرى لـ"الخليج 365"، أنها مازالت فى انتظار ظهور نتيجة المسحة التى أجرتها بعد إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، بعد تأكيد نتيجة التحاليل إيجابيته للفيروس، لافتة إلى أنها حتى الأن لم تصاب بكورونا، وتتابع مع الأطباء أول بأول لكى تعلم نتيجة التحاليل، مشددة أنها حينما تعلم بالنتيجة النهائية ستعلن فوراً لحماية جميع المخالطين لها ولأسرتها.

وكانت داليا البحيرى أعلنت عن إصابة زوجها عبر "فيس بوك" وكتبت: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب".

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وتابعت داليا البحيري قائلة: "إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".

وأضافت “البحيري": "أنا بقول الكلام ده عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها".

يذكر أن الفنانة داليا البحيرى، أثناء مداخلتها عبر برنامج زووم فى برنامج مساء DMC، على قناة DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: منذ أيام قليلة قالت "إن الزعيم يمتلك كاريزما لا توجد عند أى شخص غيره، وهذا ما يجعله متميزا وناجحا، فهو فريد من نوعه، وكانت آخر مرة أقف أمامه فى الكاميرا منذ 12 عاما، لذلك عندما وقفت أمامه فى مسلسل" فلانتينو"، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، شعرت وكأنها المرة الأولى مما انتابنى شعور بالقلق والخوف".