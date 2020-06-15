هكذا ظهرت كورتني كاردشيان فى عيد ميلاد سكوت ديسيك..تعرف على سعر ملابسها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نساء عائلة " كاردشيان " شروا بحالة من الملل الشديد بعد اتباعهم الحجر المنزلي الذاتي بشكل صارم ، و قد كشفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أنها و عائلتها احتفلوا مؤخرا بعيد ميلاد سكوت ديسيك و هو كان أول اجتماع لهم بعد فترة الحجر ، في حين قررت أن تكشف عن عدد من الصور التي جمعتها بعائلتها .
نشرت كيم كاردشيان البالغة من العمر ( 39 عاما ) عدة صور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام "عدة صور جمعتها ببعض من افراد عائلتها ، فهناك صورة جمعتها بوالدتها كريس جينر " إمبراطورة " عائلة كاردشيان .
وجمعت صورة اخري كيم كاردشيان بشقيقتيها كلو و كورتني كاردشيان حيث ظهرت نجمات " keeping up with the kardashians " بإطلالات مثيرة خاطفة للأنظار و كانت أكثرهن اثارة للجدل هي كورتني كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عاما ) التي حصدت سلسلة طويلة من عبارات الثناء علي إطلالتها المذهلة ، حيث اكتفت بارتداء " shirt dress " ذو اللون الأحمر مصنوع من الحرير ، و قد حمل التصميم توقيع دار أزياء " Gauge81 " ووصل سعره الي 310 جنيه إسترليني .
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