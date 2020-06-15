شكرا لقرائتكم خبر عن تخليدا لذكراه.. إيمي طلعت زكريا ترتدي "جيبة" مزينة بصور والدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا متابعيها علي موقع "انستجرام"، بمجموعة صور جديدة لها وهي ترتدي "جيبة" مزينة بصور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، معلقة عليها قائلة :"سيشن جديد عليه صور بابا".

وكانت قد حرصت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا علي زيارة قبر والدها الفنان الراحل ، حيث نشرت صورة لها مرتدية الكمامة الواقية امام قبره، معلقة عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلة :"ولا اى حاجه ف الدنيا تمنعنى انى ازورك وتحس بوجودى يااغلى حاجه ف حياتى ..ربنا يرحمك يابابا وكل امواتنا يارب".

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وفي وقت سابق، نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا عدة صور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها وهى ترتدى جاكيت مصمم عليه صورتها مع والدها حيث ظهر الثنائي معًا على ظهر الجاكيت مثلما اتضح خلال الصور التى نشرتها إيمى.

وكانت نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها حينما كانت طفلة وبجانبها صورة نادرة لوالدها من الطفولة أيضاً، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، كما علقت على الصورتين بكتابة تساؤل هو: "أنا وبابا.. ياترى شبه بعض؟".

وعرضت أيضا، رسالة رثاء من أحد متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، ونشرت صورة والدها، وعلقت، "رساله من شخص فى حب طلعت زكريا" .. الى حبيبنا الاستاذ طلعت .. الغنى عن التعريف.. فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف.. ماهو كان مدرسة لوحدة واداءه جميل وظريف .. ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف.. وكانت الضحكه من قلبنا ماهو كوميديان شاطر وحريف.. دور أول دور تانى مكنش بيفرق .. كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف.. ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله".