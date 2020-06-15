شيرين عبدالوهاب تأخذ عهداً على نفسها تجاه طفل يبكي بسبب كورونا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تأثرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ببكاء طفل مصري في مقطع فيديو تبادله النشطاء بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها اعادت نشر الفيديو عبر تويتر، واتخذت عهداً على نفسها تجاهه.

الطفل ظهر يبكي تأثراً بمكوثه في المنزل بسبب أزمة كورونا، ومنع أهله له من الخروج خوفاً عليه، معرباً عن ملله من مشاهدة التليفزيون والألعاب الإلكترونية، وفي تعليق على الفيديو، أبدت شيرين مدى تأثرها بالطفل، ووعدته بالتنزه معه بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث كتبت: «حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح».

يُذكر أن شيرين كانت قد تعرضت لأزمة شخصية مؤخراً بعد انتشار شائعات حول وجود خلافات بينها وبين زوجها، الفنان المصري حسام حبيب، حتى أنه تردد أن المطربة المصرية مصممة على الطلاق، وتدخل الفنان المصري أحمد سعد لحل خلافات الزوجين.

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شيرين كتبت تدوينة عبر تويتر نفت نفيها كل ما تردد حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وكتبت: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة»، واختتمت التدوينة باسم أغنية أحمد سعد الشهيرة «بحبك يا صاحبي».

أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، كتب فيها: «حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب»، كما كتب في تدوينة أخرى: «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».