شاهد رومانسية حنان مطاوع في احتفالها بعيد ميلاد زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع بعيد ميلاد زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، وحرصت على مشاركة متابعيها بأجواء الاحتفال.

حنان نشرت صوراً مميزة تجمعها بأمير، وارفقتها برسالة رومانسية، اعربت من خلالها عن قوة ارتباطها وحبها لزوجها، حيث كتبت: «كل سنه وانت حبيبي وسندي وزوجي وابو بنتي واهم سبب في احساسي بالسعاده والامان،ربنا يسعدك ويبارك في عمرك ويعطيك كل النجاح والرزق».

عدد كبير من فانز وأصدقاء حنان سواء من داخل أو خارج الوسط الفني تفاعلوا مع منشور الممثلة المصرية بتعليقات قدموا فيها تهانيهم لأمير، متمنيين له النجاح والتوفيق الدائم، كما دعوا للزوجين بدوام الحب والسعادة.

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يُذكر أن حنان مطاوع احتفلت بزفافها على أمير اليماني أغسطس 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «أماليا» عام 2019.

من ناحية أخرى، غابت حنان مطاوع عن المشاركة في دراما رمضان 2020 بعد أن كان من المنتظر أن تنافس بمسلسل «القاهرة كابول»، إلا أن أزمة كورونا حالت دون استكمال تصويره، وقد اعلنت الشركة المنتجه عن عرض العمل خلال الموسم الرمضاني 2021.

«القاهرة كابول» تشارك حنان مطاوع في بطولته أمام طلرق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.