حلا الترك تنشر صورها بزي التخرج.. وتوجه الشكر لجدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بنجاحها وتخرجها من الثانوية العامة، ونشرت مجموعة صور لها وهي ترتدي زي التخرج.

الفنانة البحرينية وجهت الشكر لمدرسته ومدرسيها ولجدتها السيدة مها الترك، حيث كتبت: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمدلله دائماً وابداً. و هنا تنتهي رحلتنا الدراسية في مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، “١٥” سنة مرت على خير”.

وأضافت: “شكرا مدرستي وشكرا معلميني ومعلماتي بلا استثناء، شكرا عائلتي جميعكم على تعبكم ووقفتكم معاي، شكرا يدتي الاستاذة مها الترك من كل قلبي على كل شي سويتيه في حقي و اتمنى اني بيضت ويهج والله قدرني”.

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الفنانة البحرينية وجهت الشكر أيضا لزميلاتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ومن كل قلبي أشكر بنات الصف وربعي كلهم على حبهم الصادق ووقفتهم معاي في كل شي امون، آمنه، زهرا،نور، ليليا و حسن يونس”.

وكان المنتج محمد الترك قد حرص على تعويض ابنته حلا عن عدم تواجده معها في يوم تخرجها، بأن أحضر قالب تورتة كتب عليه: “مبروك التخرج ابنتي الغالية حلاوتي”.

والد حلا نشر مجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة خاصة لابنته، بقوله: “ابنتي الغالية ألف مبروك تخرجك أميرتي الصغيرة مهما كبرتي ستبقين طفلتي الصغيرة اعتذر لأني لم أكن قادر على تواجدي معك بهذه اللحظة ولكن قدر الله وماشاء فعل”.

وأضاف: “هذا أقل شي يمكن أن نعبر عن حبنا لك به يا جميلتي الصغير مبروك يا روح قلب بابا يا ابنتي الغاليه حلى النجاح الباهر والتفوق الرائع. ألف ألف ألف مبروك أشرقت قلوبنا بنجاحك الباهر وأضأت ايامنا بالفرحة ونتمنى من الله ان يدوم نجاحك للأبد وان تدوم أنوارك مضيئة باستمرار نجاحا في الحياة وفي الدراسة وبارك الله فيك وفي نجاحك الف مبروك النجاح ابنتي حلاوي”.