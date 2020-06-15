داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية داليا البحيري، عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، بعدما ظهرت تحاليل المسحة إيجابية.

داليا البحيري، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب”.

وأضافت: “إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب”.

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وتابعت: “أنا بقول الكلام ده عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها”.

واستطردت: “بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن إحنا مش لاحقين نرد عشان متكركبين وبنشوف هنعمل إيه دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا ويحفظكم من كل شر”.

يذكر أن أخر أعمال داليا البحيري، مسلسل “فلانتينو”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي،مع الفنان الكبير عادل إمام، ودلال عبدالعزيز.