أحمد السقا يراقص حصانه.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المعروف عن الفنان المصري أحمد السقا حبه للخيل، وهوايته في تربيتها وتدريبها، ودائماً ما يشارك محبيه بصور ومقاطع فيديو، يستعرض فيها مهاراته في ركوب الخيل.

السقا شارك الفانز بمقطع فيديو جديد، ظهر فيه يمتطي الحصان الذي بدا يرقص بحركات طريفة، عكست قدرة النجم المصري على التحكم فيه وقوة علاقته به، وقد ارفق الفنان المصري الفيديو بتعليق كتب فيه: «اللي يصلي على النبي يكسب.. والقبطي يمجد سيده.. شكرا صديقي الحصان».

من ناحية أخرى، اعلن أحمد السقا عن خوضه لمنافسة دراما رمضان 2021 بمسلسل جديد بعنوان «نسل الأغراب» قصة وإخراج محمد سامي، وإنتاح تامر مرسي، ويشارك السقا في بطولته أمام النجم المصري أمير كرارة.

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السقا غاب عن موسم دراما رمضان 2020 في الوقت الذي شارك فيه بتجربة جديدة من خلال برنامج «إغلب السقا» على قناة mbc مصر، من تقديم الفنانة اللبنانية رزان مغربي، كما ظهر السقا كضيف شرف في آخر حلقات مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة وأحمد العوضي، بالإضافة لموافقته على الظهور كضيف شرف في مسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

يُذكر أن أحمد السقا يستعد لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «العنكبوت» الذي كان قد توقف بسبب أزمة كورونا، ويشارك السقا في بطولته أمام منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.