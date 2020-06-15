كيفن هارت يصطحب زوجته الحامل في عشاء مع الأصدقاء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري البابارتزي عدة صور، للنجم والممثل كيفن هارت و هو بصحبة زوجته إنيكو خلال توجههم إلى مطعم نوبو الموجود في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

النجم العالمي والممثل الكوميدي البالغ من العمر 40 عاما، ظهر مرتديا ملابس ” كاجوال “مكونة من قميص متداخل الألوان و بنطلون جينز إضافة الي حذاء رياضي باللون الأسود ، اما زوجته إنيكو التي تظهر عليها بوضوح آثار الحمل فارتدت ملابس ذات الطابع الكلاسيكي باللون الأسود من تصميم دار أزياء ” Off-White “.

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ويحاول النجم العالمي كيفن هارت أن يقضي وقت ممتع مع زوجته وعدد من اصدقائه المقربين بعيدا عن أجواء القلق والتوتر التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ” covid-19 ” الذي يهدد العالم .

وكان النجم كيفن هارت، البالغ من العمر 40 عاما، قد كشف في شهر مايو الماضي عن انتظاره طفله الثانى من زوجته إنيكو باريش و هو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل ” جاست جيرد ” .

وكان أخر أعمال كيفن هارت، فيلم “Jumanji: The Next Level” ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم بدور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارن جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.