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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
رصدت عدسات مصوري البابارتزي عدة صور، للنجم والممثل كيفن هارت و هو بصحبة زوجته إنيكو خلال توجههم إلى مطعم نوبو الموجود في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
النجم العالمي والممثل الكوميدي البالغ من العمر 40 عاما، ظهر مرتديا ملابس ” كاجوال “مكونة من قميص متداخل الألوان و بنطلون جينز إضافة الي حذاء رياضي باللون الأسود ، اما زوجته إنيكو التي تظهر عليها بوضوح آثار الحمل فارتدت ملابس ذات الطابع الكلاسيكي باللون الأسود من تصميم دار أزياء ” Off-White “.
ويحاول النجم العالمي كيفن هارت أن يقضي وقت ممتع مع زوجته وعدد من اصدقائه المقربين بعيدا عن أجواء القلق والتوتر التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ” covid-19 ” الذي يهدد العالم .
وكان النجم كيفن هارت، البالغ من العمر 40 عاما، قد كشف في شهر مايو الماضي عن انتظاره طفله الثانى من زوجته إنيكو باريش و هو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل ” جاست جيرد ” .
وكان أخر أعمال كيفن هارت، فيلم “Jumanji: The Next Level” ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم بدور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارن جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيفن هارت يصطحب زوجته الحامل في عشاء مع الأصدقاء.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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