أكرم حسني يقاضي مغني المهرجانات حمو بيكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري أكرم حسني مقاضاة صناع مهرجاني “هلا والله” لمطرب المهرجانات حمو بيكا، و”خد فطيرك”، ‏يتهمهم فيه بسرقة لحن أغنية “بالباقي لبان”، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل “رجالة البيت”.‏

أكرم كتب على حسابه الشخصي على موقع “الفيس بوك”: “الحقيقة دي مش أول مرة اتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه.. انا مش ضد أي شكل من الأشكال الفنية طالما بتتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع لكن أنا ضد كل أشكال التعدي علي حقوق الملكية الفكرية وسرقة مجهود وتعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل”.

وأضاف: “عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها “بالباقي لبان” من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع كينج.. واتفاجأت من يومين إن تم سرقة لحن الأغنية واتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه “هلا والله” وواحد اسمه “خد فطيرك”.. و دي مش أول مرة ابقي عامل أغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم ويتسرق اللحن ويتعمل بيه أغاني ودي “سرقة” صريحة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية”.

وأضاف: “وعليه بيتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللي تحفظ حقي وحق زملائي الملحنين ضد اللي سرقوا الأغنية لوقف المهزلة دي وبتوجه للنقيب المحترم الفنان/ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوي ضد من تعدوا علي اللحن الأصلي للأغنية و باتمني يكون في قرارات صارمة لعدم تكرار ده”.