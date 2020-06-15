دينا الشربيني تشارك عمرو يوسف في بطولة «التهويدة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية دينا الشربيني تحضيرات فيلمها الجديد “التهويدة”، مع النجم عمرو يوسف، والذي يعد أول فيلم رعب مصري يقدمه عمرو يوسف، وتشاركه في بطولة العمل النجمة دينا الشربيني.

وتعد دينا الشربيني هي النجمة الأولى التي رشحت لتجسيد دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف، بحسب تصريحات مخرج العمل طارق العريان، لافتاً إلى أنه مازال في مراحل ترشيحات باقى النجوم للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير في شهر سبتمبر القادم 2020.

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ومن المقرر عرض العمل الفترة المقبلة، وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن الاسم ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، وكذلك طرحت تيزر قصير للفيلم ، وكشف التيزرعن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.

ويسجل فيلم “التهويدة” التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم “ولاد رزق الجزء الأول” عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم كريم عبد العزيز.

وكان أخر تعاون لدينا الشربينى وعمرو يوسف في السينما، فيلم “كدبة كل يوم”، الذى عرض في السينما منذ 4 سنوات في 2016، وشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح وشيرين رضا وبيومى فؤاد ودرة إخراج خالد الحلفاوى وتأليف هشام منصور وشريف الألفى.